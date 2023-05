Attaque de drones sur le Kremlin : opération ukrainienne ou mise en scène russe ?

Il existe par ailleurs de sérieux doute sur la possibilité technique d'une telle attaque venue d'Ukraine. Et pour cause, 460 kilomètres séparent Moscou de la plus proche frontière avec son voisin. Or, si les deux armées disposent de drones capables de parcourir ces distances, ils ne sont pas aussi petits que ceux visibles sur les vidéos.

"L'image que l'on voit, c'est un petit drone, à petite vitesse, avec une petite charge", explique le consultant militaire Pierre Servent au micro de TF1. "Donc il ne vient pas de 400 kilomètres, mais plutôt de 40". Même observation pour le général Michel Yakovleff, ancien chef d'état-major de Shape (Otan), qui émettait ce jeudi sur LCI l'hypothèse de "mini-missiles télécommandés" envoyés sur le Kremlin puis "activés à distance".