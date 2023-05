Attaque de drones sur Moscou, nouvelles frappes contre Kiev... Le point sur la situation en Ukraine

Moscou ciblée par des drones. Une attaque de drones sans précédent, mardi 30 mai, a visé la capitale russe et sa région, sans toutefois faire de blessés graves. Plusieurs drones se sont abattus à l'aube sur des immeubles Moscou, située à plus de 500 kilomètres de l'Ukraine, prenant de court des habitants pour qui le conflit semblait lointain. Selon les autorités russes, huit drones ont été détectés dans la capitale et dans sa région, tous ont été neutralisés, mais certaines épaves sont tombées sur des habitations. Deux personnes ont été légèrement blessées, a indiqué le maire de Moscou, Sergueï Sobianine.

Si l'Ukraine a démenti toute implication, Vladimir Poutine l'a accusée de vouloir "terrifier la Russie" et "intimider les citoyens russes". Il a estimé que cette attaque était une riposte à une récente frappe russe sur le quartier général des services de renseignement militaires ukrainiens, une attaque dont Kiev n'a pas fait état récemment. La diplomatie russe a par ailleurs accusé les pays occidentaux d'être responsable, par leur soutien à l'Ukraine, de l'attaque "irresponsable" contre Moscou. Les États-Unis ont de leur côté une nouvelle fois répété leur position de principe mardi, à savoir qu'ils "ne soutiennent pas les attaques à l'intérieur de la Russie".

Nouvelle vague de frappes meurtrières à Kiev. Bien que spectaculaire et inédite par son ampleur, l'attaque contre Moscou reste modeste par rapport aux vagues de missiles et de drones russes que la capitale ukrainienne subit depuis plusieurs jours. Une personne a encore été tuée et onze habitants ont été blessés à Kiev dans la nuit de lundi à mardi dans une nouvelle salve, la troisième en 24 heures, selon les autorités locales. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 29 drones explosifs de fabrication iranienne sur 31 lancés dans la nuit de lundi à mardi, "presque tous près de la capitale et dans le ciel de Kiev".