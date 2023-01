Sommet à Kiev, frappe meurtrière à Makiïvka… Le point sur la situation en Ukraine

Des dizaines de drones abattus. D’après Volodymyr Zelensky, plus de 80 drones russes ont été détruits depuis le 1er janvier. "Ce nombre pourrait augmenter dans un proche avenir", a assuré lundi le président ukrainien, précisant que "la Russie prévoit une campagne prolongée d’attaques avec des Shahed", ces appareils fournis par l’Iran.

Les aveux de l'armée ukrainienne. Cette dernière a reconnu lundi avoir mené la frappe qui a tué 63 soldats russes à Makiïvka dans l'est de l'Ukraine, selon le bilan de Moscou, affirmant avoir frappé jusqu'à 10 véhicules. Le ministère russe précise qu'il s'agit d'une frappe à partir d'un lance-roquettes HIMARS, une arme livrée à Kiev par les États-Unis, et affirme avoir abattu deux des six missiles tirés sur cette cible à Makiïvka. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, "quatre missiles" ont frappé "un centre de déploiement provisoire" dans la ville sous occupation russe et située à l'est de celle de Donetsk.