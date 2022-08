Des explosions en Crimée, Zaporijia sous surveillance... Le point sur la situation en Ukraine

D'importantes déflagrations, un épais panache de fumée... Alors que des vacanciers profitaient de la plage en Crimée, loin de la ligne de front, la guerre s'est rappelé à eux. Mardi, des explosions se sont produites dans un dépôt de munitions sur le site d'un aérodrome militaire de cette péninsule, annexée par la Russie en 2014 et qui reste, malgré le conflit, un lieu de villégiature pour de nombreux Russes.

Selon l'armée russe, aucun tir ni bombardement n'a été à l'origine de ces déflagrations qui ont fait un mort et cinq blessés, sans que les causes de ces explosions ne soient évoquées. Sans revendiquer la responsabilité de ces explosions, le président Volodymyr Zelensky a insisté, dans son allocution quotidienne, sur le fait que "la Crimée est ukrainienne et nous n'y renoncerons jamais. Nous n'oublierons pas que l'occupation de la Crimée fut le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine."