Moscou sommé de rendre Zaporijia à l'Ukraine, l'embargo sur le charbon russe entre vigueur... Le point sur la situation

Des civils tués dans des frappes russes. Des bombardements ont causé la mort d'au moins 14 personnes dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 août, dans le centre de l'Ukraine. L'attaque au lance-roquettes multiples Grad a principalement visé la ville industrielle de Marganets, située dans la région de Dnipropetrovsk et faisant face, sur l'autre rive du fleuve Dnipro, à la centrale nucléaire de Zaporijia. Dans le bassin du Donbass, au moins six autres personnes ont été tuées et trois autres blessées au cours de la journée dans des frappes russes sur la ville de Bakhmout, proche du front de l'est du pays.

Kiev coupe un pont dans la région de Kherson. Essentielle pour l'agriculture ukrainienne, la région de Kherson, occupée par les troupes russes, est aussi stratégique car limitrophe de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. L'armée ukrainienne a affirmé, mercredi 10 août, avoir frappé un pont situé près de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, le rendant "inutilisable", après des tirs ayant déjà visé un autre axe logistique majeur dans cette zone. Le 8 août dernier, un autre pont situé dans la même région, l'Antonivski, d'importance stratégique pour la logistique des forces russes, avait été détruit.