Inquiétude à Zaporijia, l'UE "préparée" à la coupure totale du gaz russe… Le point sur la situation en Ukraine

Un gazoduc franco-espagnol n'est pas à l'ordre du jour. Le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire a affirmé, samedi 3 septembre, que la construction d'un gazoduc entre l'Espagne et la France, un projet lancé en 2013 et abandonné en 2019, n'était pas prioritaire pour Paris. "Le défi à court terme est d'avoir plus de gaz, plus d'électricité venant d'autres pays que la Russie. (...) Je ne suis pas sûr qu'un nouveau gazoduc puisse nous aider à passer l'hiver", a déclaré le patron de Bercy devant la presse à Cernobbio, en Italie, en marge du forum économique The European House - Ambrosetti.

Un tel projet permettrait à l'Espagne et au Portugal, d'acheminer du gaz, provenant sous forme de GNL des États-Unis ou du Qatar, vers l'Europe centrale en passant par la France. Mais pour le ministre, "l'électricité et l'hydrogène me semblent plus prometteurs qu'un nouveau gazoduc, car nous voulons nous appuyer sur une énergie décarbonée", a-t-il expliqué. En attendant "de penser à l'investissement à long terme, concentrons-nous sur les défis que nous devons relever l'hiver prochain."

La Suède appréhende "un hiver de guerre". Signe de la gravité de la situation, Stockholm a indiqué, samedi 3 septembre, qu'elle allait fournir des garanties financières aux entreprises énergétiques des pays nordiques et baltes, pour un montant de plusieurs "milliards de dollars", afin d'éviter une crise financière déclenchée par la pénurie énergétique en Europe. "Là où la Russie ne peut pas le faire par la force et les armes ordinaires, elle utilise l'arme de l'énergie", a commenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une allocution, appelant les Européens à "plus d'unité" et à renforcer les sanctions contre Moscou.