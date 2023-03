Guerre en Ukraine : au moins six morts après des frappes russes massives

Dans la matinée, l'armée ukrainienne a révélé avoir abattu 34 des 81 missiles lancés par Moscou, et quatre drones explosifs Shahed de fabrication iranienne. Un taux d'interception plus faible que lors des précédents assauts russes qui pourrait être lié à l'utilisation des missiles hypersoniques Kinjal. Après un premier test réussi en 2018, ce missile est désormais déployé sur les avions de chasse des forces russes. Il peut atteindre une cible située jusqu'à 2000 km et peut atteindre une vitesse de Mach 10, dépassant les 10.000 km par heure.

Depuis octobre dernier, après le succès de la contre-offensive ukrainienne, la Russie bombarde régulièrement avec des missiles et des drones des installations énergétiques clés d'Ukraine, plongeant des millions de civils dans le noir et le froid. Ces frappes s'étaient raréfiées depuis plusieurs semaines.

Autre conséquence de ces attaques, la centrale nucléaire de Zaporijia - la plus grande d'Europe - a été coupée du réseau électrique ukrainien, selon l'opérateur ukrainien Energoatom, qui a averti du risque d'un accident nucléaire dans cette configuration. En début d'après-midi, la société a confirmé le rétablissement de l'alimentation électrique sur le site.