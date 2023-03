Bakhmout : la "forteresse" du Donbass, un enjeu stratégique et surtout symbolique

Les combats acharnés entre les deux camps autour de Bakhmout pourraient même être contreproductifs, pour Kiev comme pour Moscou. Selon le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW), qui analyse au jour le jour les évolutions sur le front, "les efforts russes autour de Bakhmout montrent que les (troupes de Moscou) ont fondamentalement échoué à tirer des leçons" des autres batailles où ils avaient perdu beaucoup de forces. Pour l’ISW, l’obsession russe pour Bakhmout a même permis aux Ukrainiens de mener d’autres offensives, réussies, à d’autres endroits de la ligne de front où la concentration de troupes était moindre.

Côté ukrainien, un haut responsable de l'administration américaine a averti Kiev que donner la priorité aux combats à Bakhmout entravait l'Ukraine dans sa tâche essentielle de préparation d'une offensive stratégique contre les Russes dans le sud du pays au printemps. Dans la localité, plus les combats s'inscrivent dans la durée, plus la situation pourrait jouer en la faveur de la Russie, qui dispose de ressources d'artillerie plus importantes et d'un avantage numérique en termes de troupes, a-t-il justifié, en parlant sous couvert de l'anonymat et en demandant à ne pas être directement cité.

D'autant qu'une victoire russe à Bakhmout n'entraînerait pas de tournant significatif dans la guerre, les forces ukrainiennes pouvant se retirer sur des positions plus faciles à défendre. "Même s'ils parviennent (à prendre) Bakhmout et Soledar, ça ne changera pas la dynamique stratégique sur le champ de bataille", a de son côté récemment estimé le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. Cela ne veut pas dire que les Ukrainiens "seraient soudainement sur la défensive et en train de perdre".