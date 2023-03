Bakhmout pourrait tomber, livraisons occidentales d'obus... Le point sur la situation en Ukraine

La prise d'une ville-symbole ? Mercredi 8 mars, le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé avoir conquis "toute la partie orientale" de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. La ville, peuplée de 71.000 habitants avant la guerre, est devenue l'un des symboles de cette guerre. Et ce, bien que son intérêt stratégique soit très faible.

Bien que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, affiche toujours une solide détermination à défendre la ville, les observateurs ne se font plus beaucoup d'illusion. Selon le patron de l'Otan, Jens Stoltenberg, Bakhmout pourrait tomber "dans les prochains jours". "Cela ne reflète pas nécessairement un quelconque tournant de la guerre", a affirmé le secrétaire général de l'alliance militaire. "Cela souligne que nous ne devons pas sous-estimer la Russie. Nous devons continuer à soutenir l'Ukraine", a-t-il martelé.

Sanctions. Alors que la justice européenne a annulé, mercredi, les sanctions économiques visant la mère d'Evgueni Prigojine, ce dernier a jugé "raisonnable" celles qui le visent. "En ce qui concerne la contestation des sanctions me visant et des sanctions contre Wagner, je ne vais pas les contester et je crois qu'en ce moment, elles sont imposées de manière tout à fait raisonnable", a déclaré le sulfureux homme d'affaires et patron du groupe paramilitaire russe Wagner.