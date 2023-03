Bakhmout "pratiquement encerclée", nouvelle aide américaine... Le point sur la situation en Ukraine

Bataille de Bakhmout. La ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, est "pratiquement encerclée" par les forces russes, a affirmé vendredi le patron du groupe paramilitaire Wagner. "Les unités de Wagner ont pratiquement encerclé Bakhmout, il ne reste plus qu'une seule route" pour en sortir, a déclaré Evguéni Prigojine dans une vidéo publiée sur Telegram par son service de presse. Celui dont les hommes sont en première ligne dans cette bataille a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ordonner aux troupes ukrainiennes de se retirer de la ville, aujourd'hui en grande partie détruite et où les deux camps ont subi de lourdes pertes.

Incursions ukrainiennes. La Russie va "prendre des mesures" pour empêcher des incursions ukrainiennes, après que les autorités russes ont rapporté la veille une "infiltration" de "saboteurs" ukrainiens dans une région russe frontalière de l'Ukraine, a déclaré vendredi le Kremlin. "Des conclusions seront tirées à l'issue de l'enquête" sur cette incursion présumée dans la région de Briansk, a indiqué à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.