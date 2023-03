Bakhmout prise en étau, du nouveau sur le sabotage de Nord Stream... Le point sur la situation en Ukraine

Wagner dit avoir pris de "toute la partie orientale" de Bakhmout. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a revendiqué, mercredi 8 mars, une percée majeure à Bakhmout, où se déroule la bataille la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de la guerre, le 24 février 2022. "Les unités Wagner ont pris toute la partie orientale de Bakhmout, tout ce qui est à l'est de la rivière Bakhmoutka", a-t-il affirmé, dans un message audio publié par son service de presse.

Moscou maintient son objectif de prendre Bakhmout. "Cette ville est un nœud important (des lignes) de défense des soldats ukrainiens dans le Donbass. Sa prise de contrôle permettra de mener de nouvelles opérations offensives en profondeur contre la défense des forces armées d'Ukraine", a insisté, mardi 7 mars, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d'une réunion de cadres de son ministère, considérant la prise de la ville de l'oblast de Donetsk comme nécessaire.

La Russie aurait "la voie libre" si Bakhmout venait à tomber. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a prévenu que l'armée russe aurait "la voie libre" pour s'emparer de villes dans l'est de l'Ukraine, en cas de prise de la ville symbolique de l'est de l'Ukraine. "Nous comprenons qu'après Bakhmout, ils pourraient aller plus loin. Ils pourraient aller à Kramatorsk, ils pourraient aller à Sloviansk, la voie serait libre pour les Russes (...) vers d'autres villes d'Ukraine. (...) C'est stratégique pour nous", a-t-il insisté dans une interview à CNN, soulignant que ses troupes étaient déterminées à défendre la ville.