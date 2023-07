Bilan revu à la hausse à Dnipro, bombardements ukrainiens en Russie... Le point de situation en Ukraine

L'"attaque de missiles russes" rapportée vendredi 28 juillet à Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, a blessé neuf personnes, dont deux enfants, selon Sergiy Kruk, des services d'urgence du pays, revoyant par conséquent à la hausse un premier bilan. Suite à cette frappe russe, le ministre de l'Intérieur avait annoncé cinq blessés.

Selon les autorités, cette frappe a touché un immeuble d'habitation et un bâtiment des services de sécurité. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias ukrainiens montrent les derniers étages d'un complexe résidentiel en partie éventrés et fumants, tandis que la cour est jonchée de débris.