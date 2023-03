Bombardements russes, Kherson, "exécutions sommaires"... le point de situation en Ukraine

Évacuations conseillées. Face à ces frappes répétées, les autorités locales ont notamment encouragé la population de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, à quitter la ville et ses alentours. "En raison des attaques constantes, il est presque impossible d’y assurer un approvisionnement stable en chaleur et en eau. La meilleure option pour se protéger et protéger ses proches est d’évacuer vers des lieux plus sûrs", recommande les autorités sur Telegram.

Selon un décompte du gouverneur de la ville, Oleksandr Prokudin, la Russie a attaqué ce territoire contrôlé par l’Ukraine 74 fois en vingt-quatre heures, à coups d'obus d’artillerie lourde et de lance-roquettes. Le parquet général rapportait vendredi matin la mort d'une femme suite à des tirs d'artillerie dans le village de Bilozerka, dans la région de Kherson. Quatre autres civils ont également été blessés et des maisons, lignes électriques et gazoducs ont été endommagés par ce bombardement.