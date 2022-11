Russie : la basketteuse américaine Brittney Griner transférée dans une colonie pénitentiaire en Mordovie

La joueuse de 32 ans, qui évolue avec les Phoenix Mercury aux États-Unis, "a commencé à purger sa peine à IK-2 en Mordovie", ont déclaré ce jeudi 17 novembre Maria Blagovolina et Alexandre Boïkov, ses avocats russes. Dans un communiqué, ils ont notamment indiqué que leur cliente "se porte aussi bien que possible et essaie de rester forte et de s'adapter à son nouvel environnement", bien qu’il s’agisse d’une "période très difficile" pour elle.

La colonie pénitentiaire IK-2 se situe dans la commune de Iavas, à environ 400 kilomètres à l’est de Moscou. Pour la basketteuse américaine, condamnée à neuf ans de prison pour "trafic de drogues" après avoir voyagé avec une vapoteuse et un liquide contenant de l’huile de cannabis, c’est une importante dégradation de ses conditions de détention.

Auparavant retenue dans un centre de détention, elle se retrouve désormais dans des colonies dont la réputation est souvent dénoncée par des ONG de défense des droits humains, où divers actes de torture et abus sont employés contre les prisonniers. De leur côté, les États-Unis, qui voient dans cette détention une sanction politique liée au conflit en Ukraine, ont rappelé que "chaque minute que Brittney Griner doit subir une détention injustifiée en Russie est une minute de trop".