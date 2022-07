Guerre en Ukraine : ce que l'on sait du deuxième combattant français tué dans le pays

Selon son frère, Adrien, qui avait "toujours été intéressé par l'armée" voulait "agir pour défendre un peuple injustement attaqué, et nos idéaux d’une Europe unie face au danger". À leur arrivée, Charles, qui n'a pas de passeport, est refoulé et prévient ses parents. "C’était comme un couperet, un froid dans le dos terrible. Je me suis dit : il y en a un de sauvé, mais j’ai perdu un fils", se souvient David Dugay, le père d'Adrien et Charles, enseignant dans l’Allier.