Ukraine : célébrations du 9-Mai dans toute l'Europe, tirs de missiles à Odessa... Le point sur la situation

Intensification des combats à l'Est. "Des batailles très intenses se déroulaient autour de Roubijné et de Bilogorivka" dans l'oblast de Lougansk, a indiqué ce lundi son gouverneur Serguiï Gaïdaï. À Bilogorivka, un village du nord, soixante civils ont péri dans le bombardement russe d'une école où ils se réfugiaient, a déclaré dimanche soir le président ukrainien lors d'un sommet du G7. Ces dernières semaines, l'est de l'Ukraine et tout particulièrement le Donbass, dont fait partie la région de Lougansk, est devenue la priorité de l'armée russe.

Un centre commercial en feu à Odessa. La ville du bord de la mer Noire a été une nouvelle fois la cible de missiles de croisière russes. Au moins quatre explosions ont été ressenties à Odessa ce lundi soir, selon les autorités locales citées par des médias ukrainiens. Un centre commercial était en flammes, d'après des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Ces frappes, qui restent à confirmer, auraient fait au moins six blessés selon des journalistes sur place.

Des départs forcés vers la Russie. John Kirby, porte-parole du Pentagone, a assuré que des Ukrainiens avaient été "envoyés contre leur gré" en Russie, sans pouvoir avancer de chiffre. Kiev affirme qu'1,2 million de personnes ont été déportées en Russie et placées dans des camps depuis le début de l'invasion.