Guerre en Ukraine : ces canons de dernière génération offerts par Washington à Kiev

Selon le porte-parole du Pentagone, John Kirby, ces 18 canons devraient peser dans la bataille du Donbass. Cette dernière sera différente de celle de Kiev - pour laquelle Joe Biden avait donné des Javelin, une redoutable arme anti-char - car les forces russes sont moins dispersées qu'au début de l'invasion et que le terrain dans l'est du pays est différent.

"Cette partie de l'Ukraine ressemble un peu au Kansas, c'est un peu plus plat, un peu plus ouvert" que dans le nord, a-t-il expliqué la semaine dernière. "C'est le genre d'endroit où on peut s'attendre à ce que les Russes utilisent des chars et de l'artillerie lourde pour atteindre leurs objectifs avant d'envoyer les soldats".