Ces vidéos montrent-elles un soldat ukrainien mettant en scène sa douleur ?

Il n’en a pas fallu davantage aux utilisateurs prorusses pour partager ces séquences et crier à la mise en scène. Le compte TikTok ayant relayé ces vidéos est depuis introuvable, mais on retrouve la première vidéo sur Twitter, tout comme la seconde. Si ces scènes s’accordent très bien avec le discours de propagande russe, elles n’en sont pas moins fictives : elles sont extraites d’un clip vidéo en cours de réalisation et l’homme n’est autre qu’un acteur.

Elles ont été prises lors du tournage du clip du dernier titre de l’artiste Anna Khanina, intitulé "Lullaby". Parlant de la douleur et du traumatisme de la guerre actuelle, la chanteuse ukrainienne a donc décidé de montrer un soldat, parti au combat. Et son personnage est interprété par Petr Shekerin, qui a lui-même documenté le fameux tournage. On retrouve des traces de ses journées sur son compte Instagram, mais aussi dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube. Longue de dix minutes, elle montre les coulisses de la réalisation du clip.