Cessez-le-feu, soutien militaire occidental… Le point sur la situation en Ukraine

Un répit de 36 heures. Vladimir Poutine a ordonné jeudi 5 janvier à ses forces armées d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier, à l'occasion du Noël orthodoxe et à l’appel du patriarche Kirill. "J'instruis le ministre russe de la Défense d'introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine à partir de 12h le 6 janvier de cette année jusqu'à 24h le 7 janvier", a communiqué le Kremlin. Mais cette annonce ne trompe personne. Pour Joe Biden, interrogé à la Maison Blanche, le président russe "était prêt à bombarder des hôpitaux, des crèches et des églises (...) le 25 décembre et lors du Nouvel an (...) Il cherche à se donner de l'air".

Le cessez-le-feu a été accepté, mais dénoncé par Kiev. "Ils veulent maintenant utiliser Noël comme une excuse pour arrêter, au moins temporairement, l'avancée de nos hommes dans le Donbass et pour acheminer près de nos positions du matériel, des munitions et des hommes mobilisés", a ainsi estimé Volodymyr Zelensky. "Qu'est-ce que cela va leur apporter ? Seulement des morts supplémentaires. Tout le monde dans le monde sait comment le Kremlin utilise les répits de la guerre, pour continuer la guerre avec encore plus de vigueur."