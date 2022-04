Guerre en Ukraine : chantage au gaz russe, couloir humanitaire à Marioupol... Le point sur la situation

Gaz russe. L'Allemagne et la France ont affirmé jeudi qu'il fallait se préparer à un potentiel arrêt des importations de gaz russe dans les semaines à venir. "Il peut y avoir une situation dans laquelle demain [...] il n'y aura plus de gaz russe", et "c'est à nous de préparer ces scénarios-là, et nous les préparons", a déclaré Bruno Le Maire, le ministre français de l'Économie et des Finances lors d'une conférence de presse avec le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck. En parallèle, Paris et Berlin ont renouvelé leur hostilité à un potentiel paiement de ces livraisons en roubles, ce que réclame Vladimir Poutine.

Sanctions. La Russie a annoncé interdire l'entrée sur son territoire aux dirigeants européens et à la majorité des eurodéputés, à la suite des mesures punitives visant Moscou pour son intervention militaire en Ukraine. "Les restrictions s'appliquent aux plus hauts dirigeants de l'Union européenne, y compris un certain nombre de commissaires européens et de chefs d'organes militaires européens, ainsi qu'à la vaste majorité des députés du Parlement européen, qui font la promotion de politiques antirusses", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

De nouveaux pourparlers ? La Turquie pourrait accueillir une nouvelle rencontre entre les ministères des Affaires étrangères russe et ukrainien "d'ici à une ou deux semaines" selon le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu. Mercredi, le négociateur en chef ukrainien, David Arakhamia, avait indiqué que des pourparlers en ligne avec la délégation russe reprendraient ce vendredi.

Poutine isolé ? Selon les services de renseignements américains et britanniques, le président russe serait "mal informé" sur le conflit. Et pour cause, Vladimir Poutine serait en froid avec son état-major et entouré de conseillers craignant de lui dire la vérité. Jeudi, Joe Biden a indiqué que son homologue russe "semblait s'isoler" et a dit avoir "des indications selon lesquelles (le président russe) a limogé ou placé en résidence surveillée certains de ses conseillers", tout en disant ne pas avoir de "preuves irréfutables". Des accusations aussitôt démenties par le Kremlin.