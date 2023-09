Guerre en Ukraine : comment Kiev mène une "guerre juridique totale" à la Russie

Autre point important, les décisions de ces instances peuvent aussi constituer "une reconnaissance importante pour les victimes de violations des droits de l'Homme et de crimes internationaux que ce qui leur est arrivé, à elles et à leurs proches, n'était pas légal", développe Cecily Rose, juriste et professeure adjointe de droit international public à l'université de Leyde (Pays-Bas).

Viendra ensuite le temps des négociations de paix, voire des potentielles réparations : lors de ces étapes, prouver que les actes de la Russie étaient contraires au droit international pourrait également être un élément clef, souligne aussi l'experte.