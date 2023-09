Comment la France va diminuer son aide militaire à l'Ukraine au profit de ses industriels

Auprès de Franceinfo, Sébastien Lecornu a confirmé que du matériel sera encore transféré aux ukrainiens. Pour autant, "si on veut durer, on doit être capable de 'brancher' directement les industriels français à l'armée ukrainienne. Cela a un intérêt aussi pour l'avenir parce que si la guerre devait s'arrêter vite, ce que je souhaite, l'armée ukrainienne aurait besoin de se reconstruire, aurait besoin de se défendre. Et donc ce sont aussi des opportunités pour les industries françaises. Pardon de le dire comme ça, mais il faut l'assumer."

Concrètement, des entreprises tricolores devraient s'implanter en Ukraine prochainement. Certaines pour produire, d'autres pour gérer de la sous-traitance. Par exemple Vistory, qui va prendre possession de 2000 m² de surface pour réparer et fabriquer jusqu'à mille drones par mois. "On va recruter de la main d'œuvre ici. Et en France, c'est 15 emplois en plus et même jusqu'à 30 en plus à terme", a précisé Alexandre Pedemont, le patron du groupe, à Franceinfo. L'entreprise espère livrer deux usines d'impression 3D pour permettre aux Ukrainiens de façonner les pièces de rechange pour leurs équipements.