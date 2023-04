Condamnation de Vladimir Kara-Mourza, menaces du G7... Le point sur la situation en Ukraine

Critique de la guerre. En Chine, le président brésilien, Lula, qui a rencontré Xi Jinping la semaine dernière, avait accusé Washington "d'encourager la guerre" en Ukraine, des accusations renouvelées dimanche lors d'une conférence de presse à Abou Dhabi. "L'Europe et les États-Unis continuent de contribuer à la poursuite de la guerre. Alors, ils doivent s'asseoir autour de la table et dire : 'Ça suffit'", a-t-il lancé depuis la capitale des Émirats arabes unis.

Ces critiques font écho à celles formulées par Moscou et Pékin, qui blâment les pays occidentaux pour la guerre qui a débuté en février 2022 avec l'invasion russe de l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui doit rencontrer le président Lula à Brasilia, a par conséquent remercié lundi le Brésil pour sa "contribution" dans la recherche d'une solution au conflit en Ukraine.

Rappel à l'ordre. La Maison Blanche a de son côté vivement critiqué le Brésil. "Dans ce cas précis, le Brésil se fait l'écho de la propagande russe et chinoise sans prendre en compte les faits", a indiqué John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, organe directement rattaché au président américain. "Bien entendu, nous voulons que la guerre prenne fin", a insisté John Kirby. "Cela pourrait arriver dès maintenant, aujourd'hui, si M. Poutine arrêtait d'attaquer l'Ukraine et procédait au retrait de ses troupes". Cela n'a pas été entendu par le Brésil. Le ministre brésilien des Affaires étrangères a par la suite défendu les relations de son pays avec la Russie et a rejeté les critiques de Washington.