Une arrestation de Vladimir Poutine serait une "déclaration de guerre", menace Dmitri Medvedev

Une attaque acerbe en réponse aux propos du ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, qui avait estimé que l'Allemagne devrait appliquer la décision et passer les menottes à Vladimir Poutine, s'il pénètre sur le sol allemand. "Est-il vraiment conscient qu'il s'agit d'une déclaration de guerre ? Ou bien n'a-t-il pas fait ses devoirs ?", a réagi Dmitri Medvedev. Si cela se produit, alors "toutes nos capacités, missiles et autres, s'abattront sur le Bundestag, le bureau du chancelier et ainsi de suite", a ajouté l'un des plus proches collaborateurs du chef du Kremlin, annoncé comme son possible successeur au pouvoir.