Crise des céréales : ce qu'il faut savoir du regain de tension entre Kiev et Moscou en Mer Noire

La Russie a annoncé samedi suspendre sa participation à l'accord permettant la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes, qui devait rester en vigueur jusqu'au 19 novembre prochain. Conclu en juillet sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, il est le seul passé entre Moscou et Kiev depuis le début du conflit, le 24 février dernier. Jusqu'alors, cet accord a permis l'exportation de quelque 9,3 millions de tonnes de céréales et autres produits agricoles coincés dans les ports ukrainiens depuis le début de la guerre, selon Ankara. Ce blocage avait provoqué une flambée des prix alimentaires, faisant craindre des famines.

Mais Moscou a décidé de "suspendre sa participation" à cette coopération, en réaction à une attaque de drones qui aurait visé sa flotte samedi au petit matin à Sébastopol, en Crimée. Une offensive imputée à l'Ukraine avec l'aide d'experts britanniques. Selon le ministère russe de la Défense, ces drones ont utilisé le corridor sécurisé dévolu au transport de céréales et l'un des engins pourrait avoir été lancé "depuis l'un des navires civils affrétés par Kiev ou ses maîtres occidentaux pour l'exportation de produits agricoles depuis les ports maritimes d'Ukraine". Il a assuré avoir récupéré des débris de drones et les avoir analysés.