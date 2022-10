Guerre en Ukraine : dans quels cas Poutine pourrait-il presser le bouton nucléaire ?

Le président russe, Vladimir Poutine, a plusieurs fois exprimé, et de manière à peine voilée, sa volonté de recourir à des armes nucléaires tactiques. Dès les premiers jours de l'invasion russe en Ukraine, le maître du Kremlin a demandé que les "forces nucléaires" soient mises "en régime spécial d’alerte au combat". "Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour défendre la Russie. Ce n’est pas du bluff", a-t-il encore lancé, le 21 septembre dernier, alors que les forces russes perdaient du terrain sur le front ukrainien.

Et si la perspective d’une frappe nucléaire demeure peu probable à ce stade, elle est néanmoins prise très au sérieux par Kiev et ses alliés. Pour autant, si Moscou devait recourir à l'arme atomique, il devrait s'agir d'une arme nucléaire tactique, plus faible que celles dites "stratégiques", selon les experts. Mais comme l'a rappelé début octobre le président américain, Joe Biden, il serait difficile d'utiliser une arme nucléaire "sans finir par provoquer l'apocalypse".