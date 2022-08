Guerre en Ukraine : de Kiev à Moscou, l'appel aux troupes

Du "sang neuf" pour affronter une guerre d'usure. Après six mois de conflit, la Russie et l'Ukraine ont désormais un point commun : leur impérieux besoin de nouveaux soldats. De Kiev à Moscou, on s'active pour enrôler des hommes. Avec chacun sa méthode.

Comme le souligne Le Figaro, l'Ukraine a débuté il y a quelques semaines une campagne de recrutement. La cible ? Des hommes de 18 à 60 ans. Si depuis le mois de février ces derniers n'avaient pas le droit de quitter le pays, leur soutien est plus que jamais une nécessité. "Il y a des unités qui ont besoin de se reposer et de retrouver leur capacité de combat. En conséquence, de nouvelles forces doivent être amenées", a commenté le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov auprès de BBC Ukraine.