De Paris à Oujhorod : ces Français qui se mobilisent pour offrir de l'électricité aux Ukrainiens

Un repas chaud qui serait impossible sans l'aide que Jacques organise à 2000 km de là, en France. Un camion remplit de générateurs électriques va partir de Paris pour Oujhorod pour tenter d'aider la population face aux coupures d'électricité. "Pour un hôpital, c'est hyper grave, parce que si vous avez des gens sous respirateur, si on coupe l'électricité, qu'il n'y a pas de courant les gens meurent", explique Jacques Duplessy, chargé de mission Ukraine pour l'association Safe.asso.fr qu'il a créé avec sa soeur il y a plus de 20 ans.

Ce journaliste s'est engagé dès le début de la guerre pour tenter d'apporter son aide à la population. "Au début, on pensait faire un camion et envoyer 10.000 euros, on ne pensait pas du tout que ça ferait ça", déplore-t-il en comptant sur les réseaux sociaux et les contacts pour soutenir son association. Avec Safe.asso.fr, entre la France, la Suisse et l'Ukraine, ils ont levé "à peu près 3,6 millions d'euros" récoltés notamment auprès de la fondation de France, de la sécurité civile ou du journal Ouest France.