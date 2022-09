Début des référendums d'annexion, Moscou accusé de "crimes de guerre" à l'ONU... Le point sur la situation en Ukraine

Coup d'envoi des "référendums" russes. La Russie a commencé à faire voter dans le cadre de ses "référendums" d'annexion de régions ukrainiennes qu'elle contrôle entièrement ou en partie. Les votes, qui ont débuté vendredi à 5h GMT (7h en France), s'achèveront le 27 septembre dans les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, et dans des zones sous occupation russe, dans les régions de Kherson et Zaporijjia, dans le sud du pays. Des centaines de bureaux de vote devaient être ouverts dans les quatre territoires, et d'autres en Russie pour faire voter les déplacés. À Moscou, Saint-Pétersbourg et d'autres villes, les autorités ont organisé des manifestations de soutien aux votes à grands renforts de drapeaux et de slogans.

L'appel de Volodymyr Zelensky. La réponse de l'Ukraine ne s'est pas faite attendre. "Le monde réagira avec la plus grande justesse aux pseudo-référendums", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi dans son adresse quotidienne à la nation. Il s'est dit persuadé que ceux-ci "seront condamnés sans équivoque" et a exhorté le reste du monde à le faire.

Les mises en garde internationales. S'alignant sur l'appel de Kiev, Joe Biden a assuré que les États-Unis et leurs alliés allaient infliger de nouvelles sanctions économiques "rapides et sévères à la Russie" si elle annexait des territoires en Ukraine. "Les référendums de la Russie sont un simulacre, un prétexte fallacieux pour essayer d'annexer des parties de l'Ukraine par la force", a dénoncé vendredi soir le président américain. Auparavant, dans un communiqué conjoint, les pays du G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) avaient appelé "tous les pays à rejeter sans équivoque ces référendums fictifs", des "simulacres" qui "n'ont ni effet juridique ni légitimité". De son côté, sans aller jusqu'à dénoncer les scrutins, la Chine, partenaire le plus proche de Moscou, y est tout de même allé de sa critique, appelant au respect de "l'intégrité territoriale de tous les pays".