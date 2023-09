Démenti russe sur la reprise d'Andriïvka, cargos en route vers les ports ukrainiens... Le point sur la situation en Ukraine

Drones ukrainiens abattus en Russie. La défense aérienne russe a abattu un drone ukrainien dans le district d'Istrinsky, dans la région de Moscou, et six autres qui se dirigeaient vers la péninsule de Crimée annexée, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense. Près de la capitale, "selon des informations préliminaires, il n'y a ni dégât ni victimes sur le site où sont tombés les débris", a précisé le maire de Moscou, Sergueï Sobianine. Les attaques de drones ukrainiens contre le territoire russe et la Crimée, annexée en 2014, se sont multipliées ces derniers mois sur fond d'une contre-offensive de Kiev entamée début juin.

Un mort près de la frontière, côté russe. La veille, une frappe ukrainienne a tué une personne dans le village de Plekhovo, tout près de la frontière, a annoncé samedi le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoït. Ce petit village "a été bombardé depuis l'Ukraine", et "un homme de 30 ans est décédé sur place des suites d'une blessure par éclats d'obus", a indiqué le responsable sur Telegram, ajoutant que "plusieurs habitations ont été endommagées" mais sans livrer plus de détails.