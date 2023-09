Démonstration de force, débris de drone en Roumanie… Le point sur la situation en Ukraine

Plus de soldats en Crimée. La Russie a déployé plus de 420.000 soldats dans les zones occupées dans l'est et le sud de l'Ukraine, a affirmé samedi un général du renseignement militaire ukrainien, alors que doivent se tenir des élections non reconnues par la communauté internationale. "La Fédération russe a concentré plus de 420.000 militaires dans nos territoires temporairement occupés dont la Crimée", a déclaré Vadym Skibitsky, chef adjoint du renseignement au sein du ministère ukrainien de la Défense lors d'une conférence. Ce chiffre "n'inclut pas la Garde nationale russe et d'autres structures spéciales chargées de maintenir le pouvoir d'occupation sur nos territoires", a-t-il ajouté.