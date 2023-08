Des armes destinées à l'Ukraine sont-elles tombées entre les mains de cartels mexicains ?

Une information que rien ne confirme. Bien au contraire. Tout d'abord, le site "Armed forces" est plus que douteux. Enregistré aux États-Unis, il a été créé il y a à peine un an, selon les registres des sites Internet. Produisant des contenus pro-Trump, ultra-conservateurs et anti-Ukraine, il se décrit comme un "média patriotique" qui "confronte l'Armée et met en lumière sa mauvaise gestion". Il fait par ailleurs partie d'un groupe plus large, le "Creative Destruction Media", présenté comme "en lutte contre le monde des fake news et les médias corrompus et élitistes". D'après les informations de la plateforme Similarweb, qui permet d'analyser le trafic d'un site web, ces deux blogs gravitent dans la nébuleuse américaine d'extrême droite.

Au-delà du blog qui héberge cette information, c'est son auteur qui interroge. L'article est signé d'un certain Paul E. Vallely. Retraité de l'Armée américaine depuis 1993, avant une reconversion comme analyste militaire sur FoxNews, il est un habitué de la désinformation. En 2013, par exemple, il a fait partie de ceux qui ont diffusé la théorie complotiste selon laquelle Barack Obama n'était pas né aux États-Unis. L'année d'après, il avait également annoncé que la Turquie allait être retirée de l'Otan.