Des armes nucléaires russes en Biélorussie, Bakhmout... le point sur la situation en Ukraine

L'exemple américain. "Il n'y a rien d'inhabituel ici : les États-Unis font cela depuis des décennies. Ils déploient depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une interview diffusée à la télévision russe. "Nous avons convenu de faire de même", a-t-il ajouté, disant avoir l'accord de Minsk. Selon ses propos, dix avions biélorusses ont été équipés et sont prêts à "utiliser ce type d'arme". "À partir du 3 avril, nous commençons à former les équipages. Et le 1er juillet, nous terminerons la construction d'un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie", a-t-il ajouté.

Réponse au Royaume-Uni. Dans cette interview, le président russe a expliqué que sa décision avait été motivée par la volonté de Londres d'envoyer des munitions à uranium appauvri à l'Ukraine, comme évoqué récemment par une responsable britannique. Il a menacé de recourir également à ce type d'obus, utilisé pour percer les blindages, si Kiev venait à en recevoir.