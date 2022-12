Ukraine : des commandos britanniques ont-ils mené des opérations spéciales ?

En juin dernier, un programme avait été mis sur pied par Londres pour former 19.000 civils sur son propre sol. Plus de 5700 avaient terminé cet entrainement à la mi-octobre et étaient retournés dans leur pays. Concrètement, l'entrainement proposé s'appuie sur la formation initiale d'infanterie du Royaume-Uni, et s'adresse à des recrues n'ayant pas ou peu d'expérience militaire. Plus de 1000 membres de l'armée britannique, de la Royal Air Force, de la marine participent au programme. Le Canada, le Danemark, la Finlande, la Nouvelle-Zélande ont notamment rejoint ce programme.