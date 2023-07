Des micro-drones espions livrés à Kiev, un ex-Marine blessé au combat... Le point sur la situation en Ukraine

Washington fournit des drones espions à l'Ukraine. Principal soutien de Kiev, les États-Unis ont activé une nouvelle tranche d'aide militaire s'élevant à 400 millions de dollars (361 millions d'euros). Dans le détail, elle comprend des munitions pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot et lance-roquettes HIMARS, ainsi que des missiles Stinger, des munitions d'artillerie, des véhicules blindés et d'autres équipements provenant des stocks américains, selon le ministère de la Défense. Pour la première fois, cette livraison inclut des micro-drones Black Hornet. Ces petits engins, ressemblant à un hélicoptère, pas plus grands qu'une main et dotés de 25 minutes d'autonomie, servent lors d'opérations de reconnaissance et de renseignement.

Un ancien Marine américain blessé sur le front. Libéré par Moscou lors d'un échange de prisonniers avec les États-Unis en 2022, Trevor Reed a été blessé au combat en Ukraine. Cet ancien Marine, condamné à neuf ans de prison en Russie pour des violences, a été "transporté, via une ONG locale, en Allemagne pour y recevoir des soins médicaux", a indiqué le porte-parole adjoint du département d'État américain, Vedant Patel. "Je veux être très clair en disant qu'il ne participait à aucune activité au nom du gouvernement américain." "Cela montre pourquoi nous demandons toujours aux Américains de ne pas se rendre en Ukraine et de ne pas y combattre", a commenté le secrétaire d'État, Antony Blinken, en déplacement aux îles Tonga.