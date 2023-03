Des soldats russes envoyés à Bakhmout équipés de bouts de bois ?

Ces clichés proviennent bien d’un drone de l’armée ukrainienne, plus précisément de l'unité K-2 du 54e OMBr qui est présente dans la région de Bakhmout, sur la ligne de front en Ukraine. Ce bataillon a publié cette vidéo samedi 11 mars, sur sa chaine Telegram. La scène s'est déroulée dans la région de "Seversk-Soledar", d’après la chaine YouTube de l’unité militaire.

Sur cette version longue, découpée en deux parties, on voit pourtant que les soldats russes, qui appartiendraient à la milice Wagner, sont équipés. Sur la première vidéo, on aperçoit bien les deux hommes en embuscade dans un lieu non identifié. Le premier soldat tient un bâton à la main et se fait abattre par trois soldats ukrainiens qui arrivent au loin. Le second tient un fusil et est immobilisé par un tir avant d’être capturé par l’ennemi. La seconde vidéo montre d'ailleurs son arrestation par les Ukrainiens.