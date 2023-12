Guerre en Ukraine : des tracts pour appeler les personnes âgées à rejoindre les forces armées de Kiev ?

Des tracts appelant les personnes âgées à se battre contre la Russie sont apparus en ligne. Les auteurs des publications affirment que l'opération de communication ferait partie de la campagne de mobilisation en Ukraine. Le ministère ukrainien de la Défense dément cette rumeur venue de chaînes pro-russes.

Pour tenir tête aux soldats russes, l'armée de Kiev chercherait à recruter davantage d'hommes. Qu'importe leur âge ? C'est ce que prétendent plusieurs publications sur les réseaux sociaux diffusées depuis le 30 novembre. Des tracts "encourageant les personnes âgées à rejoindre les rangs des forces armées ukrainiennes" seraient ainsi apparus en Ukraine. "Vous avez déjà vécu votre vie, allez au front !", lit-on par exemple sur l'un de ces prospectus. "L'âge n'est que dans votre tête", affirme un autre sur un fond bleu et jaune. À chaque fois, les messages appelant à "s'enrôler dans les forces armées" sont accompagnés du logo du ministère de la Défense ukrainien et de son numéro de téléphone.

Une rumeur venue de Russie

Pour en savoir plus, nous avons cherché à remonter à l'origine du cliché. Une recherche d'image inversée sur Google et sur son équivalent russe, Yandex, montrent que les deux photos sont apparues simultanément, dès le 29 novembre, sur plusieurs chaînes pro-russes. Impossible toutefois d'en savoir plus. Interrogé sur le lieu où les tracts auraient été aperçus, un compte russe très influent sur VKontakte, le Facebook russe, avoue ainsi "ne pas savoir d'où ils viennent". Avant d'ajouter : "mais je peux affirmer que c'est quelque part en Ukraine". Sur ses réseaux sociaux, la chaine pro-Kremlin Tsargrad TV indique quant à elle que les tracts sont "apparus dans la capitale ukrainienne".

Plus étrange encore, les dizaines de publications apparues le 29 novembre viennent de comptes ukrainiens ou russes qui diffusent la propagande du Kremlin et utilisent tous les deux mêmes photos et le même commentaire. De quoi douter de l'authenticité de ces affichettes.

Le ministère de la Défense ukrainien a, de son côté, démenti en être à l'origine. Sur son site, le centre de lutte contre la désinformation du gouvernement ukrainien indique quant à lui que ces photos sont apparues dans le cadre d'une "opération de propagande orchestrée par la Russie dans le cadre de sa campagne d'information sur la 'mobilisation forcée' en Ukraine". "Aucun tract avec un tel contenu n'a été distribué dans la capitale", assure l'agence gouvernementale.

Pour rappel, les forces armées de Kiev n'ont cessé d'être au centre d'une campagne de dénigrement de la part de la Russie. Ces derniers mois, nous avons ainsi vérifié cette fausse information selon laquelle les soldats ukrainiens dénonçaient leur formation militaire ou cette rumeur selon laquelle le gouvernement avait appelé tous ses ressortissants vivant à l'étranger à se mobiliser dans la guerre.

