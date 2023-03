Guerre en Ukraine : des "wargames" dans une base américaine pour plancher sur une contre-offensive

La pratique est en effet devenue la norme au sein des armées. Le "Kriegsspiel" (jeu de guerre, en allemand) a été développé dès le XIXe siècle par l'armée de Prusse pour former ses officiers aux tactiques de combat. Et depuis, la totalité ou presque des états-majors mondiaux y ont eu recours. Avec la perspective d'un possible retour des conflits majeurs entre grandes nations, le jeu de guerre "est vraiment revenu sur le devant de la scène depuis cinq à dix ans, et spécialement dans l'armée de Terre, ça fait deux-trois ans qu'on travaille intensément dessus", avait expliqué en novembre dernier le colonel Sébastien Chênebeau, lors d'une rencontre internationale de jeu de guerre organisée par l'École de guerre-Terre.

Environ 40 heures par an de "wargame" ont été introduites en 2022 dans le cursus des stagiaires de l'institution. "Le but c'est de se préparer à un conflit sans avoir à déployer toutes les troupes sur le terrain. C'est gagner du temps, de l'argent, s'autoriser l'échec pour pouvoir en tirer des leçons et pouvoir s'améliorer. Ça a l'avantage d'être un mode de préparation des opérations qui est à très bas coût avec un excellent rendement", selon le colonel Chênebeau.