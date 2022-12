Ukraine : Destruction d’un essaim de drones, pas de trêve à Noël... Le point sur la situation

Bruxelles. Les dirigeants de l'UE, rassemblés en sommet à Bruxelles, ce jeudi 15 décembre, vont tenter de trouver une réponse commune pour aider leur industrie face à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine et la course aux subventions américaines.

"L'approvisionnement en énergie russe bon marché faisait partie du modèle économique de nombreuses industries européennes. Ce modèle a volé en éclats à la suite de l'attaque menée par la Russie contre l'Ukraine, (...) il ne reviendra plus", a prévenu, ce mercredi 14 décembre, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Moscou a réduit de 80% ses livraisons de gaz par pipeline à destination de l'UE depuis le début de son offensive militaire, en février.

Sportifs russes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fait part au président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, de sa "déception" au sujet des discussions récentes portant sur une possible réintégration des sportifs russes et bélarusses dans les compétitions internationales, a annoncé, ce mercredi 14 décembre, la présidence ukrainienne. "Volodymyr Zelensky a fait part de sa déception au sujet de la présence du président du Comité olympique russe au Sommet olympique du 9 novembre et des discussions sur une réintégration des sportifs russes et bélarusses dans les compétitions internationales sous drapeau neutre", peut-on lire dans un communiqué de la présidence.