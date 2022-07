Ukraine : deux Britanniques accusés "d'activités mercenaires" par les séparatistes prorusses de Donetsk

Deux citoyens britanniques, Dylan Healy et Andrew Hill, ont été accusés "d’activités mercenaires" par les autorités séparatistes prorusses dans l’oblast de Donetsk, rapporte l’agence d’information publique russe TASS, vendredi 1er juillet. Les deux hommes sont notamment soupçonnés d'avoir participé à des combats en Ukraine. "Des poursuites pénales ont été engagées et des accusations ont été portées pour des [activités mercenaires] contre les citoyens britanniques Dylan Healy et Andrew Hill, actuellement détenus en RPD [République populaire de Donetsk]. Une enquête est en cours alors que les enquêteurs recherchent des preuves des crimes commis par les Britanniques, car ils ne veulent pas témoigner et refusent de coopérer sur leurs affaires pénales", a affirmé une source anonyme de la République populaire de Donetsk à TASS.