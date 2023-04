Deux personnes tuées à Zaporijia, fuite de documents classifiés américains, le pape prie pour paix... Le point sur la situation en Ukraine

Le pape François a consacré une partie de son homélie de Pâques à la guerre en Ukraine. À l'occasion de la traditionnelle prière urbi et orbi au Vatican, devant 100.000 fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, il a imploré Dieu d'aider "le peuple ukrainien bien aimé dans son voyage vers la paix", et de "répandre la lumière de Pâques sur le peuple russe". Le souverain pontife a également appelé la communauté internationale à "mettre fin à cette guerre, et à tous les conflits qui ensanglantent le monde".