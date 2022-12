Ukraine : Discussions entre Macron et Zelensky, morts à Kherson... Le point sur la situation

Après 292 jours de conflits et de morts, la situation ne se stabilise pas, ni sur le plan humain, ni sur le plan diplomatique. Alors qu'aucune entente ne semble possible entre l'Ukraine et la Russie, chaque camp poursuit ses discussions avec de potentiels alliés géopolitiques. C'est le cas de l'Ukraine de Volodymyr Zelensky, qui s'est entretenu ce dimanche 11 décembre avec Joe Biden, mais surtout Emmanuel Macron. Pendant ce temps, le Premier ministre ukrainien a affirmé sur LCI qu'il était nécessaire que Kiev obtienne des chars Leclerc afin de résister face aux offensives russes, qui continuent à faire des morts en Ukraine.