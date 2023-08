DOCUMENT LCI - Poutine et les présidents français

Retrouvez dans la vidéo en tête de cet article le document inédit, réalisé par Bertrand Coq et Elodie Duboscq, "Poutine et les Présidents". Il revient, avec des archives jamais vues jusqu’ici, sur les relations entre le chef du Kremlin et les présidents français, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron. Il est émaillé de témoignages exceptionnels, notamment celui de François Hollande qui dévoile les coulisses de ses rencontres avec Vladimir Poutine.