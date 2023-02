Donbass : des manteaux de fourrure ont-ils été offerts à des veuves de soldats ukrainiens séparatistes ?

On en sait par ailleurs davantage sur la provenance des images et sur le donateur des manteaux. Il s'agit d'un certain Alexander Vasilyevich, présenté comme un homme d'affaires basé à Moscou. On apprend même que les vêtements proviennent d'un magasin situé dans la capitale russe et nommé "Sobol luxury". La distribution aurait été coordonnée par deux proches de l'ancien ministre de la Défense de la république populaire de Donetsk, Igor Guirkine. Une radio russe évoque ainsi Yevgeny Skripnik, "qui a également combattu dans le Donbass" et poste chaque jour sur le réseau social russe VK des photos de matériel apporté aux séparatistes dans la région. L'autre personne mentionnée n'est autre que l'épouse de l'ex-ministre : Miroslava Reguinskaїa. C'est elle qui avait annoncé le 2 février la livraison imminente des fourrures, et c'est sur son profil que la vidéo des femmes semble avoir été en premier lieu diffusée, le 6 février.