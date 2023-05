Drones abattus au Kremlin : mis en cause par Moscou, les États-Unis accusent la Russie de "mentir"

Des accusations immédiatement démenties par les États-Unis. Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, le Kremlin "ment, purement et simplement". "Nous n'avons rien à voir dans cette affaire", a-t-il insisté sur MSNBC. "Nous ne dictons certainement pas (aux Ukrainiens) la manière dont ils se défendent ou les opérations qu'ils conduisent. Mais nous leur avons dit clairement, publiquement et en privé, que nous n'encourageons pas et que nous ne contribuons pas à des frappes hors de l'Ukraine."

Washington se garde jusqu'ici de se prononcer sur les circonstances précises de cet incident. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a invité mercredi à prendre toutes les allégations de Moscou sur cette présumée attaque ukrainienne avec "beaucoup de précaution".