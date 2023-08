Drones abattus en Russie, deux morts à Zaporijia... Le point sur la situation en Ukraine

Une explosion en Russie a tué une personne et en a blessé 52 autres. Six personnes étaient en réanimation avec "des brûlures et des traumatismes crâniens", ont informé les autorités locales après cette explosion survenue dans une usine de Serguiev Possad en Russie, ville située à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Moscou. L'explosion s'est produite dans un entrepôt de matériel pyrotechnique, selon le gouverneur Andreï Vorobiov.

Pour sa part, l'administration de cette ville de près de 110.000 habitants, a affirmé que "vingt immeubles d'habitation" et au moins deux écoles avaient été touchés par l'onde de choc. Une enquête pour "violation des règles de sécurité" a été ouverte par le Comité d'enquête, chargé des principales investigations. Le gouverneur Andreï Vorobiov a assuré que les enquêteurs estimaient qu'il ne s'agissait pas d'une attaque de drone.

Plus tôt dans la journée, un civil avait été tué et quatre autres blessés dans un bombardement ayant touché le village russe de Gorkovski, proche de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. "Cinq obus ont explosé dans le centre du village, près de l'école", a déclaré le gouverneur de la région de Belgorod. Trois hommes ayant reçu des éclats et une femme, victime d'une commotion, ont également été hospitalisés, a-t-il ajouté.