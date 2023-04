Échange de prisonniers, rencontre sino-russe... Le point sur la situation en Ukraine

Échange de prisonniers. Selon le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, 130 prisonniers de guerre ukrainiens ont été libérés dans le cadre d'un "grand échange de Pâques", alors que la Pâque orthodoxe était célébrée dimanche. "L'échange s'est déroulé en plusieurs étapes au cours des derniers jours", a indiqué Andriy Yermak, selon des propos rapportés par le Guardian, précisant que le nombre de Russes concernés n'était pas connu. Lundi dernier, Kiev et Moscou avaient déjà annoncé avoir procédé à un échange de prisonniers de guerre, une centaine de chaque côté.

Le rôle de l'Église orthodoxe. En parallèle, le président russe Vladimir Poutine a salué dimanche, à l'occasion de la Pâque orthodoxe, le rôle "consolidant" de l'Église pour la société et la jeunesse, alors que le patriarche russe Kirill a soutenu son offensive en Ukraine. La fête de Pâques est la célébration la plus importante du calendrier orthodoxe tant en Russie qu'en Ukraine. Par le passé, le patriarche russe, Kirill, a justifié l'offensive en Ukraine en assurant que les peuples russes et ukrainiens étaient des frères qui avaient été séparés de force, notamment par l'Occident.

Gains territoriaux à Bakhmout ? L'armée russe a revendiqué des gains territoriaux à la périphérie nord et sud de Bakhmout dimanche, épicentre des combats depuis des mois et où les forces de Moscou ont lentement progressé jusqu'à en contrôler la majeure partie. "Les unités d'assaut de Wagner ont progressé avec succès, capturant deux blocs à la périphérie nord et sud de la ville", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, faisant état des "combats les plus violents" du front.