Emmanuel Macron appelle à une industrie de défense européenne "beaucoup plus forte"

"Nous avons besoin de renforcer une industrie et une base industrielle et technologique de défense européenne beaucoup plus forte et beaucoup plus exigeante", a-t-il affirmé, renouvelant son appel de 2017. Alors que plusieurs membres des Vingt-Sept, inquiets pour leur sécurité, ont annoncé l'augmentation de leur budget de défense, nombre des coopérations européennes de programmes d'armements patinent, dont ceux entre l'Allemagne et la France.

Pour éviter "les dépendances de demain (...) bâtissons ce socle de souveraineté, d'indépendance européenne, française si on le peut - avec des partenariats que je souhaite à travers le monde", a martelé le chef de l'État.