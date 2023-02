Guerre en Ukraine : en France, un accueil des réfugiés "inédit" à 500 millions d'euros

Au total, entre le 10 mars 2022 et le 30 janvier 2023, la France a accueilli plus de 100.000 Ukrainiens, "dont près de 80% de femmes", a également détaillé jeudi le ministère de l'Intérieur, qui explique avoir délivré des "autorisations provisoires de séjour" à 87.928 Ukrainiens (hors enfants) sur cette période, soit près de 146.000 lorsqu'on prend en compte les renouvellements. Ces titres de séjour sont valables six mois renouvelables et permettent aux Ukrainiens de s'installer en France en situation régulière sans avoir besoin de demander le statut de réfugié et de bénéficier d'une série de droits sociaux.