En visite à Kiev, Sébastien Lecornu assure l'Ukraine du soutien militaire de Paris

Une visite comme "preuve de l’amitié du peuple français avec le peuple ukrainien et les contacts étroits entre les deux présidents Macron et Zelensky". Ce mercredi 28 décembre, le ministre de la Défense Sébastien Lecornu s'est rendu à Kiev, où il a rencontré son homologue ukrainien Oleksiï Reznikov et s'est entretenu avec le chef de l'État Volodymyr Zelensky. L'objectif de cette visite, la première pour le ministre depuis le début de la guerre, était d'évoquer la coopération militaire entre la France et l'Ukraine, et de faire le bilan sur les armes déjà fournies.

Lors d'une conférence de presse avec le ministre de la Défense ukrainien, Sébastien Lecornu a assuré que la France voulait continuer à travailler pour répondre aux besoins militaires ukrainiens, "pour les semaines à venir". "Les présidents Zelensky et Macron ont demandé (...) de leur faire des propositions pour le mois de janvier pour redéfinir un agenda" commun sur le soutien militaire français, a-t-il précisé.